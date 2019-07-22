Разрушенный ливнем спуск Котовского открыли для движения

Разрушенные июньскими ливнями подпорные стенки будут ремонтировать на деньги городского резервного фонда. Также временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев обсудит эту проблему на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На сегодня две пострадавшие стены восстановлены, а ещё две – в стадии ремонта. Строители сегодня закончили также спуск Котовского, на котором из-за сильных осадков размыло в нескольких местах проезжую часть.
На спуске Котовского больше не будет мостового камня – всё решено заасфальтировать. Строители сняли старое покрытие, выровняли колодцы ливнестоков. Это нужно для того, чтобы связать уже асфальтированные участки, которые делали как “временные”. Заплатки появлялись несколько раз после сильных дождей.
В середине спуска 4 полосы для движения сходятся в 2, и чтобы заасфальтировать это “бутылочное горлышко” улицу и перекрывали на выходные. Строители справились за два дня потому что работали круглосуточно.
Асфальт в два слоя – не окончательный вариант. Это основа, на которую уложат щебёночно-мастичный состав. Такой же материал на проезжей части трассы “Таврида” и на проспекте Октябрьской революции. Мастер Олег Семёнов рассказывает: в Крыму такой асфальтобетон раньше не использовали, а вот на Урале и в Сибири технология распространённая.
«Это будет гораздо лучше сцепление, меньше будет колеи, ям, просадок, раковин всяких разных. При высокой температуре битум нагревается просто получается склеивается обратно», – сказал Олег Семёнов, мастер ремонта и развития автомобильных дорог.
В начале недели движение на спуске Котовского открыли, но ограничения сохраняются ориентировочно до конца лета. Строители уточняют: после того, как улицу окончательно заасфальтируют, дорога станет не только удобнее, но и безопаснее.
Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель, Александр Соловьёв, Олесь Быков
Источник: Вести.Севастополь