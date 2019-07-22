Разрушенный ливнем спуск Котовского открыли для движения

22 июля 2019     23
Разрушенный ливнем спуск Котовского открыли для движения

Разрушенные июньскими ливнями подпорные стенки будут ремонтировать на деньги городского резервного фонда. Также временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев обсудит эту проблему на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На сегодня две пострадавшие стены восстановлены, а ещё две – в стадии ремонта. Строители сегодня закончили также спуск Котовского, на котором из-за сильных осадков размыло в нескольких местах проезжую часть.

На спуске Котовского больше не будет мостового камня – всё решено заасфальтировать. Строители сняли старое покрытие, выровняли колодцы ливнестоков. Это нужно для того, чтобы связать уже асфальтированные участки, которые делали как “временные”. Заплатки появлялись несколько раз после сильных дождей.

В середине спуска 4 полосы для движения сходятся в 2, и чтобы заасфальтировать это “бутылочное горлышко” улицу и перекрывали на выходные. Строители справились за два дня потому что работали круглосуточно.

Асфальт в два слоя – не окончательный вариант. Это основа, на которую уложат щебёночно-мастичный состав. Такой же материал на проезжей части трассы “Таврида” и на проспекте Октябрьской революции. Мастер Олег Семёнов рассказывает: в Крыму такой асфальтобетон раньше не использовали, а вот на Урале и в Сибири технология распространённая.

«Это будет гораздо лучше сцепление, меньше будет колеи, ям, просадок, раковин всяких разных. При высокой температуре битум нагревается просто получается склеивается обратно», – сказал Олег Семёнов, мастер ремонта и развития автомобильных дорог.

В начале недели движение на спуске Котовского открыли, но ограничения сохраняются ориентировочно до конца лета. Строители уточняют: после того, как улицу окончательно заасфальтируют, дорога станет не только удобнее, но и безопаснее.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель, Александр Соловьёв, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Ребенок погиб при пожаре в российском палаточном лагере
Ребенок погиб при пожаре в российском палаточном лагере

Палаточный лагерь загорелся в Солнечном районе Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Пожар …


Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший …


Список партий, которые примут участие в выборах в Госсовет Крыма
Список партий, которые примут участие в выборах в Госсовет Крыма

Избирательная комиссия Крыма допустила на выборы в Государственный совет республики семь из девяти обратившихся за регистрацией партий. «Закончился срок регистрации. …


«Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!» (ВИДЕО)
«Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!» (ВИДЕО)

Жительница подмосковного города устроила погром в офисе Сбербанка. Клиентка напала на менеджеров с требованием отдать ей деньги. Инцидент произошел 22 …


Вести Севастополь 22.07.2019
Вести Севастополь 22.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Военные корабли и морская авиация. В Севастополе начались репетиции парада ко Дню флота. – Кадровые изменения …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты