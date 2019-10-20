Разрытый город и бесконечный ремонт неприятно поразили Михаила Развожаева

20 октября 2019     18
Разрытый город и бесконечный ремонт неприятно поразили Михаила Развожаева

Подрядчиков, которые приходят на объект, а потом бросают его, приходится искать каждый день в ручном режиме. Чаще всего это компании не местные, и мы ищем руководителей этих ООО по всей стране, заявил Михаил Развожаев на встрече с главными редакторами четырех севастопольских телеканалов.

Когда Развожаев приехал в Севастополь и начал знакомиться с городом, его неприятно удивило, что везде идет ремонт, и при этом на объекте работают один-два человека, а то и вовсе нет никого. По 44 ФЗ о госзакупках компании, пытаясь выиграть аукцион, настолько занижают цены, что потом не в состоянии выполнить этот объем работ. Какую работу с ними ведет правительство, Михаил Развожаев рассказал журналистам.

Источник: Вести.Севастополь

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