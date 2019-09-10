Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» отправились на масштабные учения ЮВО

10 сентября 2019     11
Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» отправились на масштабные учения ЮВО

Севастопольские береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» отправились на полигоны боевой подготовки Южного военного округа. Там проходит лагерный сбор, в ходе которого пройдет более 250 тактических учений.

В течение месяца артиллеристы будут осваивать новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в обстановке боя. Особое внимание будет уделено подготовке артиллерийских подразделений к ведению контрбатарейной борьбы – «артиллерийской дуэли», а также тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов».

Кроме ракетчиков Севастополя, в учениях участвуют более 10 тысяч артиллеристов и около 3 тысяч единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотники. Задействованы полигоны Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северного Кавказа, Крыма. Отработка некоторых действий пройдет на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Источник: Вести.Севастополь

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