Ралли классических автомобилей «Нахимов – 2018»

Автомобильное историческое общество «Горький классик» при поддержке Правительства города Севастополя проводит с 1 по 6 мая 2018 года четвёртое классик-ралли «Нахимов», за последние годы ставшее традиционным «открытием» сезона автомобильного туризма на полуострове. В 2018 году ралли впервые пройдёт на Кубок Губернатора Севастополя. Финиш ралли «Нахимов» состоится вечером 6 мая в Балаклаве, на территории «Золотой Балки» в рамках крупнейшего российского гастрономического фестиваля «О, да! Еда!», который впервые проходит в Крыму и служит продвижению крымской региональной кухни и местных продуктов.

«Мы будем рады приветствовать финалистов ралли на нашем фестивале, – сказал административный директор агрофирмы «Золотая Балка» Игорь Ткачук, – В прошлом году мы построили новую безопасную транспортную развязку и современную парковку. Благодаря этому участники гонки смогут комфортно расположить свои автомобили и присоединиться к гостям фестиваля».

«Автомобильное ралли было задумано весной 2014 года как первая и единственная гонка классических советских машин в Севастополе и Крыму, проводится с 2015 года, постоянно расширяясь и привлекая всё новых участников. Так, в 2018 среди претендентов на Кубок Губернатора – уже более 35 экипажей из Москвы, Петербурга, Ярославля, Краснодара, Казани, Парижа и Льежа, а также местные энтузиасты из Севастополя и Ялты», – сообщил основатель Автомобильного исторического общества “Горький классик” Александр Лекае.

Торжественный старт гонке будет дан Губернатором города утром 1 мая с площади Нахимова, сразу после городской первомайской демонстрации. Под почётным первым номером на трассу соревнования отправится спортивная «Волга» ГАЗ-21 Оксаны и Бориса Жажковых из Москвы, победителей ралли «Нахимов» прошлого года.

По словам советника губернатора Севастополя Николая Брускникина, «такие мероприятия как Авторалли «Нахимов» дают Севастополю новые смыслы, привлекают в город новые категории туристов, открывают новые коммуникации. Авторалли «Нахимов» – это отличный информационный повод заявить в самом начале туристического сезона о готовности Севастополя принимать гостей».

Дистанция ралли «Нахимов» 2018 года заметно удлинена по сравнению с соревнованиями прошлых лет и составит около 1 200 километров. За шесть дней участники пройдут не только уже знакомыми живописными дорогами Севастополя, Южного берега Крыма и Крымских гор, но и отправятся в сторону степной части Полуострова и Присивашья. Три дня советские автомобили сороковых—восьмидесятых годов прошлого века будут колесить по окрестностям Евпатории, Джанкоя и Белогорска. Предусмотрен специальный этап на мысе Тарханкут. Как обычно, помимо спортивных этапов для участников подготовлены посещения наиболее интересных природных и исторических достопримечательностей, расположенных вдоль трассы соревнования.

Финиш ралли «Нахимов» состоится 6 мая в 16.30, в самый разгар фестиваля «О, да! Еда!», поэтому пока идет подсчет спортивных результатов автопробега, все его участники смогут познакомиться с творчеством лучших шеф-поваров Крыма, оценить крымскую кухню, представленную ведущими ресторанами полуострова. Всем желающим предлагается посетить уникальное здание Шампанерии «Золотой Балки», совершить экскурсии в винный подвал, попробовать специальные фестивальные предложения в дегустационном зале и панорамном ресторане «Золотой Балки».

Примерно в 18:30 пройдет награждение победителей авторалли.