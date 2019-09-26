Раскопки Четвёртого бастиона станут музеем к 2020 году

26 сентября 2019     16
Раскопки Четвёртого бастиона станут музеем к 2020 году

В разработке концепции музея примут участие учёные РАН.

Найденные археологами остатки стен Четвёртого бастиона, который был построен накануне Первой обороны Севастополя и оказался в гуще боёв, могут сделать музейным объектом уже в 2020 году.

«При помощи учёных РАН разработана концепция музеефикации объекта – её мы возьмём за основу. Будем, надеюсь, ещё проводить доработку концепции, потому что некоторые вопросы у нас есть. Музеефикацию планируем в 2020 году», – приводит ТАСС слова директора Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николая Мусиенко.

Он уточнил, что средства на разработку концепции необходимо найти до конца этого года. В настоящее время остатки бастиона, обнаруженные археологами законсервированы. По словам директора музея, раскопки вызывают интерес не только у археологов и историков, но и у туристов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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