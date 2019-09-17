Раскрыта преступная группа, ввозившая в Крым контрафактный алкоголь

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность преступной группы, которая занималась поставками на полуостров контрафактной спиртосодержащей продукции.

В рамках операции, проводившейся совместно с республиканским УМВД, в Симферополе был задержан грузовой автомобиль. В нем под видом чая перевозилось свыше 7 тонн этилового спирта. Машина следовала из Краснодарского края.

А в Джанкое следователи изъяли партию фальсифицированной водки. Затем обнаружили склад, где хранилось несколько тысяч бутылок готовой к реализации продукции, а также более полутора тонн этилового спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Вести.Севастополь