Расписание гастролей Свердловской музкомедии в Севастополе 7-14 сентября

26 августа 2019     17
Расписание гастролей Свердловской музкомедии в Севастополе 7-14 сентября

Спектакли проходят на сцене театра имени Луначарского, начало в 18:30

7 и 8 сентября – «Екатерина Великая», музыкальные хроники времен империи в двух действиях по пьесе Михаила Рощина и Александра Анно, продолжительность 2 часа 50 минут, 16+

 

9 и 14 сентября – «Герцогиня из Чикаго», оперетта Имре Кальмана в двух действиях, продолжительность 2 часа 50 минут, 12+

 

10 и 13 сентября – «Казанова», мюзикл в двух действиях по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение», продолжительность – 2 часа 20 минут, 18+

11 сентября – «Чёрт и девственница», мюзикл в двух действиях, продолжительность – 2 часа 50 минут, 16+

 

12 сентября – «Тетка Чарли», музыкальная комедия-фарс Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского в двух действиях, продолжительность – 2 часа 20 минут, 16+

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Звезда «Полицейского с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Звезда «Полицейского с Рублевки» похудел на 40 килограммов

Актер Роман Попов, сыгравший следователя Мухина в сериале «Полицейский с Рублевки», похудел на 40 киллограммов. Об этом он рассказал в …


90% работ по ремонту коллектора в севастопольской Голубой бухте выполнены
90% работ по ремонту коллектора в севастопольской Голубой бухте выполнены

Работы по устранению прорыва коллектора в Голубой бухте завершат в течение одного-двух дней. Водолазы уже установили специально изготовленный хомут, что …


Жительницам Севастополя станет проще беречь грудь
Жительницам Севастополя станет проще беречь грудь

Обследование на выявление рака молочной железы станет доступнее для жительниц Севастополя: в больницы поступят новые маммографы. «До конца этого года …


Расписание гастролей Свердловской музкомедии в Севастополе 7-14 сентября
Расписание гастролей Свердловской музкомедии в Севастополе 7-14 сентября

Спектакли проходят на сцене театра имени Луначарского, начало в 18:30 7 и 8 сентября – «Екатерина Великая», музыкальные хроники времен …


Для участников «Тавриды-АРТ» стойка регистрации на авиарейсы открыта прямо на форуме
Для участников «Тавриды-АРТ» стойка регистрации на авиарейсы открыта прямо на форуме

В Судаке на площадке творческого фестиваля «Таврида-АРТ» организована специальная стойка регистрации. Такую услугу гостям и участникам форума второй год подряд …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты