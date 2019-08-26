Расписание гастролей Свердловской музкомедии в Севастополе 7-14 сентября

Спектакли проходят на сцене театра имени Луначарского, начало в 18:30

7 и 8 сентября – «Екатерина Великая», музыкальные хроники времен империи в двух действиях по пьесе Михаила Рощина и Александра Анно, продолжительность 2 часа 50 минут, 16+

9 и 14 сентября – «Герцогиня из Чикаго», оперетта Имре Кальмана в двух действиях, продолжительность 2 часа 50 минут, 12+

10 и 13 сентября – «Казанова», мюзикл в двух действиях по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение», продолжительность – 2 часа 20 минут, 18+

11 сентября – «Чёрт и девственница», мюзикл в двух действиях, продолжительность – 2 часа 50 минут, 16+

12 сентября – «Тетка Чарли», музыкальная комедия-фарс Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского в двух действиях, продолжительность – 2 часа 20 минут, 16+

Источник: Вести.Севастополь