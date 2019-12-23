Расписания движения поездов и автобусов в Крыму синхронизируют

23 декабря 2019     7
Расписания движения поездов и автобусов в Крыму синхронизируют

Завершить эту работу планируется к началу туристического сезона-2020.

Расписание крымских электричек и автобусов планируют синхронизировать с графиком движения поездов дальнего следования.

«Мы очень надеемся, что к курортному сезону у нас будет стыковка с автобусными маршрутами <…> Вторая возможность – это электрички. Сейчас не привязано расписание электричек к расписанию прибытия наших поездов», – поделился планами с ТАСС руководитель компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

По его словам, в настоящее время по этим направлениям ведутся переговоры. И результаты будут достигнуты к началу курортного сезона.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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