Расписания движения поездов и автобусов в Крыму синхронизируют

Завершить эту работу планируется к началу туристического сезона-2020.

Расписание крымских электричек и автобусов планируют синхронизировать с графиком движения поездов дальнего следования.

«Мы очень надеемся, что к курортному сезону у нас будет стыковка с автобусными маршрутами <…> Вторая возможность – это электрички. Сейчас не привязано расписание электричек к расписанию прибытия наших поездов», – поделился планами с ТАСС руководитель компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

По его словам, в настоящее время по этим направлениям ведутся переговоры. И результаты будут достигнуты к началу курортного сезона.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь