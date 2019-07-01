Расследование провокации в Керченском проливе завершено

О том, что следствие по делу моряков украинских ВМС практически завершено, сообщает “Интерфакс”. Им начали предъявлять финальные обвинения: на сегодня (01 июля) обвинительное заключение получили 8 из 24 подозреваемых. Остальные получат его до 9 июля.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ – незаконное пересечение государственной границы России организованной группой.

В конце ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС – “Бердянск” и “Никополь”, а также рейдовый буксир “Яны Капу” пересекли границу России в Чёрном море. Пограничники были вынуждены применить оружие.

Фото сайта life.ru

Источник: Вести.Севастополь