Расследование провокации в Керченском проливе завершено

1 июля 2019     20
Расследование провокации в Керченском проливе завершено

О том, что следствие по делу моряков украинских ВМС практически завершено, сообщает “Интерфакс”. Им начали предъявлять финальные обвинения: на сегодня (01 июля) обвинительное заключение получили 8 из 24 подозреваемых. Остальные получат его до 9 июля.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ – незаконное пересечение государственной границы России организованной группой.

В конце ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС – “Бердянск” и “Никополь”, а также рейдовый буксир “Яны Капу” пересекли границу России в Чёрном море. Пограничники были вынуждены применить оружие. 

Фото сайта life.ru

Источник: Вести.Севастополь

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