Растет число избирателей, голосующих по дополнительным спискам

1620 человек проголосовали в Севастополе по дополнительным спискам, это данные на 12 часов. И к вечеру цифра еще поменяется.

Это жители города, которые имеют прописку и право голосовать, но в силу разных причин их не оказалось в основных списках избирателей.

«Примерно по 10 на каждом участке, это много», – заключил глава Севизбиркома Сергей Даниленко.

Сейчас, по распоряжению Центризбиркома страны, в регионах отказались от составления списков избирателей по адресам и составляют их по фамилиям в алфавитном порядке. За 5 российских лет в Севастополе вместе с управлением по делам миграции УМВД достаточно хорошо «подчистили» эту базу данных, но тем не менее, еще остаются жители, которые, приходя на участок, не могут найти себя в основных списках.

Так на президентских выборах в 2018 году, число таких «неучтенных» избирателей достигло 12 тысяч, сообщил Сергей Даниленко.

Источник: Вести.Севастополь