Расходные материалы для детских слуховых протезов будет оплачивать бюджет

29 января 2020     15
Расходные материалы для детских слуховых протезов будет оплачивать бюджет

В Севастополе детям с нарушениями слуха начали компенсировать затраты на поддержание работы высокотехнологичных электронных протезов.

Уже девять семей, в которых есть слабослышащие и глухие дети с кохлеарными имплантами, воспользовались льготой от департамента соцзащиты. Общая сумма, которую готовы выдать на одного ребёнка – 100 тысяч рублей в год. Операцию делают по программе обязательного медицинского страхования, но комплектующие родители покупают уже сами.

«Расходники – это те, которые выходят из строя или ломаются. Это дети – они бегают, прыгают, проводки выскакивают, ломаются, перетираются. Это мы и компенсируем, – поясняет начальник отдела по делам инвалидов департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Элеонора Баринова. – Самый основной документ для выплаты компенсации -чеки, подтверждающие факт приобретения за счёт собственных средств комплектующих частей, таких как батарейки, элементы питания, пульт управления, фм-система, зарядные устройства и прочее».

В Севастополе сейчас почти тридцать детей со слуховыми имплантами. У шестилетнего Тимофея протезы стоят на обоих ушах. И только благодаря им глухой мальчик научился говорить и, в будущем, пойдёт в обычную, а не специальную школу. Мама Татьяна говорит: некоторые комплектующие в его кохлеарной системе стоят 60 тысяч рублей.

«Самые большие затраты – это батарейки. У нас уходит где-то пачка в месяц, около 1500 рублей. Плюс ребёнок у нас плаванием занимается, ему нужны специальные чехлы на импланты. И они пока не прописаны в приказе правительства Севастополя, но департамент труда и соцзащиты уже внёс предложение включить их в том числе. Надеюсь, получится», – говорит Татьяна Здор.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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