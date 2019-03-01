Расходы бюджета Севастополя в 2019 году увеличат до 50 млрд рублей

Правительство Севастополя разработало законопроект об изменениях в бюджете на 2019-2021 годы, который предусматривает увеличение расходной части в текущем году на 2,3 млрд рублей. Документ во время заседания городского правительства представил и.о. директора департамента финансов Севастополя Михаил Ноздряков.

“Доходная часть изменяется незначительно: в 2019 году увеличение на 97 млн рублей в связи с увеличением безвозмездных поступлений. Увеличение расходов связано с безвозмездными поступлениями, а также перераспределением на расходы остатка средств бюджета, которые сложились на начало 2019 года в объеме 2,2 млрд рублей”, — отметил он.

Таким образом, доходы бюджета города в 2019 году увеличиваются до 46,2 млн рублей, расходы — до 50 млрд рублей. Параметры бюджета на 2020-2021 года остаются неизменными.

Дополнительные средства расходной части бюджета планируется направить на оплаты по госконтрактам, заключенным в предыдущие годы (1,5 млрд рублей), на объекты образования – школы и детские сады (207 млрд рублей), строительство и ремонт объектов городского хозяйства (201,7 млн рублей), дополнительные работы в парке Победы (125 млн рублей), строительство и реконструкцию автомобильных дорог (50 млн рублей), увеличение численности и оснащения МФЦ (25,4 млн рублей).

Законопроект в ближайшее время будет направлен в Законодательное собрание Севастополя.



crimea.ria.ru