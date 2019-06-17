Расходы бюджета Севастополя увеличиваются на 4 млрд рублей

Правительство города сегодня, 17 июня, одобрило изменения в закон о бюджете на ближайшие три года. О правках, которые предлагают внести в документ, рассказал директор департамента финансов Владимир Штоп.

Расходы на этот год увеличатся более, чем на 4 миллиарда, доходы – на 6 с половиной. И почти столько же при этом составит дефицит бюджета. Его, по словам заместителя губернатора Ильи Пономарева, покроют за счет остатков средств с прошлого года. Сегодня же в правительстве приняли постановление о распределении второго транша из бюджета Москвы на 2020-й год. Почти 7 миллиардов рублей направят на капитальный ремонт и оснащение объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства, а также разработку проектной документации для этих работ.

Деньги выделят также департаменту аппарата губернатора, департаменту транспорта и управлению информатизации и связи. Средства до департаментов доведут за 2 дня. Илья Пономарев поручил провести конкурсные процедуры по планируемым работам в кратчайшие сроки.

Источник: Вести.Севастополь