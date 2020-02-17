Ребенок, в январе выпавший из окна в Севастополе, выписан из больницы

Двухлетний мальчик, выпавший из окна в начале года, выписан из пятой городской больницы.

Ребенка прооперировали в нейрохирургическом отделении в Севастополе, после чего он провел 2,5 недели в реанимации. Сейчас, когда после несчастного случая прошло чуть больше месяца, мальчик в удовлетворительном состоянии выписан из стационара домой. Несмотря на то, что ребенок получил тяжелые травмы, прогнозы врачей на восстановление благоприятные.

«Путь к полной реабилитации нашему маленькому герою еще предстоит пройти, но врачи будут вести его за руку до самого полного выздоровления», – говорит главный внештатный нейрохирург горбольницы №5 Севастополя Андрей Литвин, оперировавший мальчика.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Центра медицинской профилактики СМИМП

Источник: Вести.Севастополь