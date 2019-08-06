Ребенок пострадал в ДТП в Севастополе

Четырёхлетний мальчик пострадал при столкновении двух иномарок в Севастополе, сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Севастополю во вторник.
Инцидент произошел накануне вечером. Воитель автомобиля “Рено” ехал по дороге Севастополь – порт Камышовая бухта со стороны Фиолентовского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем “Ниссан”.
В результате столкновения водитель автомобиля “Рено” и ребенок были доставлены в больницу.
Мальчик ехал в детском кресле и был пристегнут, это помогло избежать тяжелых травм.
По факту ДТП проводится проверка.
Источник: Вести.Севастополь