Регбистки из Севастополя взяли главный приз Moscow Games 2019

24 сентября 2019     17
Регбистки из Севастополя взяли главный приз Moscow Games 2019

Соревнования по пляжному регби прошли в Москве в рамках ународный фестиваль студенческого и молодежного спорта. О победе севастопольских спортсменок сообщает пресс-служба “Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя”.

Девушки одержали победу, обойдя по очкам 3 московские команды.

“Соревнования проходили на открытой площадке, температура воздуха упала почти до нуля и шёл дождь. Но погодные условия не помешали девушкам показать высокие результаты”, – прокомментировал директор Севастопольской городской федерации регби Дмитрий Каребо.

В этом году соревнования Moscow Games 2019 по 14 видам спорта объединили более двух тысяч спортсменов-любителей из 14 стран.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото пресс-службы “Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя”

Источник: Вести.Севастополь

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