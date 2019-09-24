Регбистки из Севастополя взяли главный приз Moscow Games 2019

Соревнования по пляжному регби прошли в Москве в рамках ународный фестиваль студенческого и молодежного спорта. О победе севастопольских спортсменок сообщает пресс-служба “Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя”.
Девушки одержали победу, обойдя по очкам 3 московские команды.
“Соревнования проходили на открытой площадке, температура воздуха упала почти до нуля и шёл дождь. Но погодные условия не помешали девушкам показать высокие результаты”, – прокомментировал директор Севастопольской городской федерации регби Дмитрий Каребо.
В этом году соревнования Moscow Games 2019 по 14 видам спорта объединили более двух тысяч спортсменов-любителей из 14 стран.
Служба информации “Вести – Севастополь“
фото пресс-службы “Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя”
Источник: Вести.Севастополь