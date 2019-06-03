Региональный турнир "Локобол–2019—РЖД" выиграли севастопольцы

3 июня 2019     16
Региональный турнир "Локобол–2019—РЖД" выиграли севастопольцы

В Севастополе прошел региональный этап международного фестиваля “Локобол – 2019 — РЖД” среди детских футбольных команд мальчиков и девочек 2008 – 2010 годов рождения.

Кубок победителя достался ДЮФК “Севастополь”, на втором месте – ФК “Мегастрой”, третьими стали футболисты ФК “Балаклава”. Состязания прошли на стадионе спортивной школы олимпийского резерва №8. В турнире приняли участие 20 команд. Победители и призеры региональных соревнований отправятся на финал международного фестиваля “Локобол – 2019 — РЖД”. Он пройдет в июне этого года в г. Лермонтове Ставропольского края.

Фото с сайта фестиваля “Локобол-2019-РЖД”

Вести FM

Источник: Вести Севастополя

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