Редван Османов покинул ФК «Севастополь»

5 марта 2020     9
Редван Османов покинул ФК «Севастополь»

26-летний воспитанник симферопольского футбола, нападающий Редван Османов покинул ФК «Севастополь».

Три последних сезона с 2016 по 2019 год форвард отыграл в «Севастополе», а теперь покинул клуб.  Редван Османов – двукратный чемпион Премьер-лиги КФС, двукратный победитель Кубка КФС, победитель Суперкубка КФС, лучший бомбардир чемпионата и лучший футболист чемпионата 2018/2019 годов.

Футболист прошёл с ФК «Мордовией» летние предсезонные сборы, сыграл за неё в четырёх контрольных играх, после чего подписал с саранским клубом предварительный контракт. Но из-за запрета на регистрацию новых игроков «Мордовия» так и не заявила его на новый сезон.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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