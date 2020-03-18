Редкие находки из Херсонеса выставлены в новой экспозиции Эрмитажа

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» впервые показал один из самых крупных экспонатов своей коллекции древних драгоценностей. Находки из золота и серебра, сделанные при раскопках античного города, почти не выставляются на публичное обозрение.

Женское украшение – предположительно русское или хорватское. Обнаружено 75 лет назад. Как и десятки ювелирных изделий, найденных при раскопках, оно скрыто от посетителей в запасниках музея. В выставочных залах «Херсонеса Таврического» катастрофически не хватает места.

«Только 3% мы можем на данный момент выставлять в экспозициях. Ситуация немножко выравнивается временными выставками, но это как бы не решение проблемы», – подчеркнула первый заместитель директора Государственного музея-заповедника «Херсонеса Таврического» Татьяна Сарапулкина.

Идею открыть новые выставочные пространства – музеи христианства, Византии и Античности – «Херсонес Таврический» продвигает на самом высоком уровне

Президент поддержал и предложение создать научный археологический центр. Ведь за почти два века раскопок найдены и требуют изучения 240 тысяч предметов древности. Интерес к ним в России исторически на самом высоком уровне.

В ХIХ веке император Николай I направил графа Уварова исследовать храм, который обнаружил один из офицеров Черноморского флота.

«Это был один из крупнейших Храмов на территории Херсонеса и стало быть наверняка имел не последнее значение в его религиозной жизни. Особенно христианского населения Херсонеса. Некоторые исследователи полагают, что именно здесь мог креститься князь Владимир и вероятно здесь находилось то место, где он венчался с царевной Анной», – рассказала заведующая научно-архивным отделом Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Прохорова.

Сейчас храм известен как «Уваровская базилика». При первых же раскопках команде графа-исследователя удалось обнаружить здесь нечто настолько ценное, что находка вскоре покинула Крым. Впрочем, это её спасло. Уже в ХIХ веке море поглощало берег, уничтожая древние руины.

Мозаика из Херсонеса стала частью постоянной экспозиции Эрмитажа и даже вмонтирована в пол. Когда-то она украшала «Уваровскую Базилику». И так хорошо сохранилась, что найденная при раскопках ХIХ века, по приказу императора Николая I была перевезена в Санкт-Петербург. Здесь теперь говорят, что монарх спасал древность не столько от моря, сколько от тех, кто морем пришёл. Археологи обнаружили её за год до начала Крымской войны.

«Мозаика в сентябре, в начале сентября покидала Севастополь, направляясь в Симферополь, и в это время как раз была, происходила высадка десанта под Евпаторией, – говорит научный сотрудник отдела античного мира «Государственного Эрмитажа» Андрей Кузнецов. – Если бы её не успели вывезти, боюсь, что мы б сейчас о ней не говорили, видя её в живую».

Вывоз древностей из Крыма по разным причинам продолжался и в XX веке – для передачи в музеи союзных республик или крупные музеи для сохранности. Многие попали в «Эрмитаж».

«Самые известные из них – это расписные стеллы с сохранившейся полихромной росписью, которые были обнаружены при раскопках башни Зеннона в Херсонесе в 60-е годы, – сообщила младший научный сотрудник отдела античного мира «Государственного Эрмитажа» Надежда Новосёлова, – Музей по праву этим гордится как Херсонесский, так и Государственный Эрмитаж».

Находки из античных греческих колоний Крыма вошли в новую постоянную экспозиции «Эрмитажа». Глиняные кувшины и фрагменты мраморных статуй. Стеклянные изделия и золото. Сотни предметов, большинство из которых никогда не покидали запасников «Эрмитажа».

«Сейчас у нас такая позиция, наша политика – не вывозить вещи из Крыма. И вообще из других регионов тоже. Оставлять их на местах, если есть такая возможность там их показывать, экспонировать и нормально хранить. Потому что я сама археолог и копаю больше 40 лет в Крыму. Я знаю, что дома вещь себя чувствует намного лучше», – говорит заместитель генерального директора «Государственного Эрмитажа» Светлана Адаксина.

Предметы, которые продолжают находить в Севастополе на раскопках древнего полиса, останутся в экспозиции новых музеев «Херсонеса Таврического». Учёные уверены, что коллекция будет богатой. За почти два века раскопок археологи не изучили и половины древнегреческого города.

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Олег Смирнов, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь