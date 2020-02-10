Рейды по местам нелегальной торговли проходят в Севастополе

Штрафы от 3000 до 5000 рублей выписывают сотрудники управления потребительского рынка.

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Сотрудники городского правительства и полицейские в очередной раз пришли с проверкой документов. Продавцы стихийного рынка в районе остановки «улица Юмашева» без паники, отработанными схемами организуют эвакуацию.

«Когда мы начали выстраивать эту работу, ситуация была существенно хуже, мы как минимум сдерживаем, чтобы это всё не усугублялось, не разрасталось. Так или иначе законодатель говорит о неотвратимости наказания, мы её обеспечиваем», – рассказывает начальник управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Даниил Степаненко.

Задерживаться на одном месте смысла нет – пока сотрудники составляли один протокол, 10 нарушителей бросили прилавки и скрылись во дворах. Инспекторы едут в район кинотеатра «Россия». И там все нелегальные продавцы им уже знакомы.

Те, кто торгует с земли настроены серьёзно: пытаются отстаивать свои права и размахивают руками.

«После того, как они уходят – грязь. Ну нельзя здесь покупать продукты, просто нельзя. Всё должно быть цивилизованно. Такие дороги сделали, парки. А вот эти базары до сих пор никак не уходят», – возмущается житель Севастополя Светлана Кармалова.

Уникальное торговое предложение нелегалов – более низкие цены в сравнении с ценами рынка, что напротив. Но не все мотивированы только лёгким заработком.

«Вы видели, да? Росточки олеандра… это разве плохо? Герань, вот ещё что-то у меня… Мне только на глаза, я только на половину вижу, нужно восемь тысяч», – делится продавец Любовь Иванова.

Для индивидуальных предпринимателей максимальный размер штрафа за нелегальную торговлю может доходить до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч. Но, в основном, протоколы выписывают на тех, кто в налоговой как бизнесмен не зарегистрирован.

«На первый раз от 3000 до 4500 рублей, в случае повторного совершения правонарушения фиксированная сумма – 5000 рублей уже», – поясняет Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Сергей Москаленко.

Дополнительно оштрафовать могут и полицейские. В кодексе об административных правонарушениях есть статья «незаконная предпринимательская деятельность», наказание – от 500 до 2000 рублей.

По итогам рейда сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования составили три протокола об административных правонарушениях, каждый на сумму 3000 рублей. Подобные рейды городские власти проводят ежедневно, во всех местах несанкционированной торговли в городе.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь