Рейд ГИБДД: каждый второй таксист Севастополя ездит с нарушениями

Сегодня в Севастополе сотрудники ГИБДД и департамента транспорта проверяют таксистов. Выясняют, есть ли у водителей лицензия на перевозку пассажиров, соблюдают ли они режим работы, соответствует ли правилам светографическое оформление машины.

На дорогах города работает довольно много нелегалов, то есть водителей, которые занимаются частным извозом, но при этом не зарегистрированы ни в департаменте транспорта, ни в налоговой. Таких примерно половина, говорят в ГИБДД. Причем это тенденция общероссийская.

Такие рейды теперь будут проходить каждую неделю, обещают сотрудники Госавтоинспекции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь