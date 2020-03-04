Рейд ГИБДД: каждый второй таксист Севастополя ездит с нарушениями

4 марта 2020     13
Рейд ГИБДД: каждый второй таксист Севастополя ездит с нарушениями

Сегодня в Севастополе сотрудники ГИБДД и департамента транспорта проверяют таксистов. Выясняют, есть ли у водителей лицензия на перевозку пассажиров, соблюдают ли они режим работы, соответствует ли правилам светографическое оформление машины.

На дорогах города работает довольно много нелегалов, то есть водителей, которые занимаются частным извозом, но при этом не зарегистрированы ни в департаменте транспорта, ни в налоговой. Таких примерно половина, говорят в ГИБДД. Причем это тенденция общероссийская.

Такие рейды теперь будут проходить каждую неделю, обещают сотрудники Госавтоинспекции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянка с подозрением на коронавирус рассказала о желающих сжечь ее
Россиянка с подозрением на коронавирус рассказала о желающих сжечь ее

Недавно прилетевшая из Италии россиянка Надежда, которая сейчас находится в медицинском центре в московском районе Коммунарка, рассказала о желающих сжечь …


Мишустин отправил в отставку замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Мишустин отправил в отставку замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Председатель правительства России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. …


Американские сепаратисты приедут в Донбасс
Американские сепаратисты приедут в Донбасс

Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс. Об этом в среду, …


Бронирование туров в Испании упало на 20% из-за коронавируса
Бронирование туров в Испании упало на 20% из-за коронавируса

Бронирование путешествий в Испании снизилось на 20% из-за распространения нового коронавируса. Об этом в среду, 4 марта, сообщила на своем …


Матвиенко в преддверии 8 марта напомнила женщинам об их миссии
Матвиенко в преддверии 8 марта напомнила женщинам об их миссии

Женщины должны не только заботиться о себе и детях, но и поддерживать мужчин. С такой речью выступила спикер Совфеда Валентина …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты