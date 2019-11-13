Рейд по незаконной торговле прошёл на проспекте Октябрьской революции

Жители Гагаринского района пожаловались главе муниципалитета на незаконную торговлю и антисанитарию на проспекте Октябрьской революции.

По обращению граждан власти провели там рейд. Для этого с прошлого года органам местного самоуправления переданы отдельные полномочия по пресечению уличной торговли. Теперь специалисты отдела по благоустройству могут составить на нарушителей административный протокол. По результатам прошлых рейдов, выписано уже больше 100.

«Бороться сложно. Это, в первую очередь, связано с тем, что штрафы, которые выписываются по результатам составления протоколов они, как правило, гораздо меньше, чем аренда, которую предприниматели незаконные должны будут платить, если они перейдут в законную плоскость. То есть, им выгоднее торговать незаконно по факту сейчас», – рассказал главный специалист отдела по благоустройству внутригородского муниципального образования Николай Тильк.

Пока местные власти видят два пути решения. По их мнению, необходимо увеличить и число доступных торговых мест, и количество рейдов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь