Рейд по незаконной торговле рыбой на набережной Балаклавы не удался

Рейд инспекторов отдела государственного надзора управления ветеринарии в Балаклаве не удался. Продавцы рыбы покинули свои привычные места прежде, чем проверяющие до них добрались.

Обычно, на набережной стоит не менее трех торговых точек, на которых незаконно продают рыбную продукцию. Но если в холодное время года это не так критично, летом – уже опасно. На самодельных прилавках такая продукция целыми днями лежит на жаре. Запах распространяется на несколько метров. В каких условиях хранится продукция вне рынка – неизвестно.

«Конечно, продукция опасная потому что неизвестно ее происхождение. Она реализуется без контроля температурного режима на открытом воздухе из грязной тары. Люди грязными руками продают всё это, без холодильников, никаких документов у самих людей, которые продают ничего нет», – сказала Мария Широкова, старший инспектор отдела государственного надзора управления ветеринарии по Севастополю.

Такие рейды проводят регулярно. Иногда, нарушителей удается задержать. С начала года к административной ответственности привлекли около 50 физических лиц. Первый штраф – 500 рублей. При повторном нарушении – тысяча. Также выносится постановление на уничтожение продукции.

Источник: Вести.Севастополь