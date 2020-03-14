Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в Крыму

Авария произошла на автодороге Симферополь–Керчь недалеко от поворота на село Уварово, сообщает ИА «ТАСС».

Водитель легкового автомобиля «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом, следующим по маршруту Пятигорск–Евпатория.

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