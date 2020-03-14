Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в Крыму

Водитель легкового автомобиля «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом, следующим по маршруту Пятигорск–Евпатория.
Авария произошла на автодороге Симферополь–Керчь недалеко от поворота на село Уварово, сообщает ИА «ТАСС».
В результате ДТП погиб водитель иномарки «Шевроле». Среди пострадавших – пассажирка автобуса. Сотрудники управления ГИБДД расследуют обстоятельства происшествия.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь