Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в Крыму

14 марта 2020     10
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в Крыму

Водитель легкового автомобиля «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом, следующим по маршруту Пятигорск–Евпатория.

Авария произошла на автодороге Симферополь–Керчь недалеко от поворота на село Уварово, сообщает ИА «ТАСС».

В результате ДТП погиб водитель иномарки «Шевроле». Среди пострадавших – пассажирка автобуса. Сотрудники управления ГИБДД расследуют обстоятельства происшествия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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