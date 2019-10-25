Реконструкцию Матросского бульвара и Парка Победу обсудят архитекторы

Сегодня в 10 утра в здании Управления жилищной политики Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя по улице Рабочая, 5а состоится архитектурно-художественный совет, где будет рассматриваться проект реконструкции второй очереди Матросского бульвара и Парка Победы.

Сейчас на Матросском бульваре продолжаются земляные работы, на объекте восстановлено электро- и водоснабжение. Общественники предлагают в ходе реконструкции благоустроить выход к Синопскому спуску. Что касается Парка Победы, по словам врио Михаила Развожаева – первая очередь ремонта не закончена, работа не принята специальной комиссией, а подать воду в фонтаны, зарастающие тиной, можно только после того, как подрядчик полностью устранит все недоделки.

О судьбе Парка Победы журналисты спрашивали врио губернатора города во время его первого большого телевизионного интервью, и Михаил Развожаев рассказал, как дальше должна пойти реконструкция.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь