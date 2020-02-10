Реконструкцию севастопольских стадионов проверит Михаил Развожаев

Врио губернатора города проконтролирует ход строительных работ на двух севастопольских спортивных объектах. Об этом он заявил сегодня на аппаратном совещании правительства.

«По «Горняку» и по СОКу работы ведутся? Я хочу на этой неделе оба посетить. Потому что, по крайней мере, то, что на видеокамерах я вижу, что-то как-то там динамики не прибавилось, несмотря на новых подрядчиков», – сказал Михаил Развожаев.

Оба объекта: стадион «Горняк» и СОК имени 200-летия Севастополя, должны открыться в 2020 году.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь