Реконструкцию севастопольских стадионов проверит Михаил Развожаев

10 февраля 2020     21
Реконструкцию севастопольских стадионов проверит Михаил Развожаев

Врио губернатора города проконтролирует ход строительных работ на двух севастопольских спортивных объектах. Об этом он заявил сегодня на аппаратном совещании правительства.

«По «Горняку» и по СОКу работы ведутся? Я хочу на этой неделе оба посетить. Потому что, по крайней мере, то, что на видеокамерах я вижу, что-то как-то там динамики не прибавилось, несмотря на новых подрядчиков», – сказал Михаил Развожаев.

Оба объекта: стадион «Горняк» и СОК имени 200-летия Севастополя, должны открыться в 2020 году.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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