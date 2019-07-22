Реконструкцию театра им.Луначарского обсуждали сегодня в правительстве города





“Необходимо определиться с труппой театра Луначарского на время реконструкции” – заявил сегодня на аппаратном совещании в правительстве и.о. вице-губернатора Иван Кусов, курирующий сферу культуры.

По этому вопросу будет проведена дополнительная встреча. К такому мнению пришли члены правительства. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил устроить такое совещание в стенах самого театра. В планах – провести модернизацию театра имени Луначарского так, чтобы это не отразилось на работе труппы.

По словам и.о. директора департамента капитального строительства Сергея Смирнова, здание театра имени Луначарского должно было пройти полноценную реконструкцию – это было прямое поручение президента Путина. Однако, после обследования МЧС приняли решение выполнить расчёт пожарных рисков или разработать спецтехусловия. Такая работа была проведена и было получено положительное заключение. И основная необходимость реконструкции – приведение к современным требованиям безопасности – исчезла. И теперь осталось только модернизировать и отремонтировать здание театра. Изменение требований приведёт к тому, что изначальная стоимость работ по реконструкции в 4,2 млрд рублей сократилась до полутора миллиардов.

Источник: Вести.Севастополь