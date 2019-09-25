Реконструкция Матросского бульвара возобновлена

25 сентября 2019     15
Реконструкция Матросского бульвара возобновлена

На Матросском бульваре снова появилась техника. После получения соответствующего разрешения строители приступили к земляным работам.

Подрядчик смог возобновить реконструкцию после заключения мирового соглашения между правительством города и фондом “35-ая береговая батарея”. Работы здесь начались в мае прошлого года, но в декабре были остановлены по решению суда. Несмотря на такой большой простой, у строителей амбициозные планы.

«В первую очередь нам нужно решить вопросы с подпорными стенками и трассировкой всех коммуникаций, которые будем закладывать под землю. А вообще, честно говоря, мы поставили себе очень сжатые сроки. Практически всё будем делать одновременно, насколько это технически возможно. С тем, чтобы к следующему Дню города сдать бульвар», – сообщил сегодня Михаил Чалый, член наблюдательного совета по реконструкции Матросского бульвара.

Проект реконструкции практически не изменился. Более детально проработан облик парадного трапа, схема озеленения территории. Спроектирована детская площадка. Несколько скульптурных композиций уже изготавливают по заказу в различных городах страны. По словам Михаила Чалого, уже существуют идеи, как сделать вход на Матросский бульвар с Синопского спуска.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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