Реконструкция моста на Пожарова начнётся через полтора месяца

29 мая 2019     33
Реконструкция моста на Пожарова начнётся через полтора месяца

Реконструкция моста через Суходол на стыке улицы Пожарова и проспекта Юрия Гагарина начнётся через полтора месяца. Об этом заявил заместитель директора департамента транспорта Евгения Исаков.

По словам Исакова, на этой неделе будет подписано соглашение о возврате средств из федерального бюджета.

Деньги были выделены ещё в прошлом году, но так как строительно-монтажные работы так и начались, средства вернули в государственную казну. После подписания соглашения городские власти запустят конкурс, чтобы определить подрядчика.

Первый этап ремонта – перенос инженерных коммуникаций – начнётся в курортный сезон, но на трафик не повлияет, заверил директор департамента, потому что работы будут идти под мостом. Основной этап реконструкции намечен на сентябрь-октябрь, а завершить её планируют до конца года. Мост через суходол – один из 10 объектов, которые финансируются из резервного фонда президента страны. Общая стоимость реконструкции – 234 миллиона рублей.

«Будет четыре полосы: две полосы по 3,5 метра и полосы для общественного транспорта будут по 4 метра. Плюс появятся наконец-то здесь тротуары, широкие полутораметровые тротуары, которые позволят пропустить здесь пешеходный поток, так и обеспечить велопроезд, это будет совмещенная вело-пешая дорожка», – сказал Исаков.

Источник: Вести Севастополя

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