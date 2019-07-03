Реконструкция парка 60-летия СССР закончится к ноябрю

Сегодня утром, 3 июля, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проинспектировал темп реконструкции парка 60-летия СССР на ул. Хрусталева и встретился с местными жителями, чтобы обговорить все нюансы.

Там планируется установить детскую игровую площадку, спортивную площадку с уличными тренажерами и беговой дорожкой, площадку для выгула собак. Там построят фонтан и благоустроят центральную аллею.

Фасады домов, стоящих по соседству с парком, будут также отремонтированы, по плану проекта. Работу ведет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов на бюджетные средства. Ремонт домов закончится раньше, чем реконструкция самого парка.

«В этом году мы принимаем участие в двух проектах. Будет отремонтировано 9 многоквартирных домов. Мы выбирали цвета крыш и фасад, которые впишутся в общую концепцию парка. По сути, это придает законченность пространству», – рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Татьяна Баранова.

Анастасия Лазарева

Источник: Вести.Севастополь