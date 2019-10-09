Реконструкция ул. Советской завершится не раньше ноября

По проекту, работы должны были закончиться в начале октября.

Руководитель департамента транспорта Евгений Исаков говорит об участке исторического покрытия, который сняли из-за деформации – это мешало сделать комфортный пешеходный переход. Сейчас брусчатка хранится на базе «Севавтодора».

«Если перевести в штуки, то получается 280 штук. Весь этот материал был передан подрядчиком по акту, вот у меня этот документ. Общий объём порядка 30 квадратов», – рассказывает и.о. директора ГБУ «Севавтодор» Сергей Красюк.

Брусчатку попытаются вернуть назад и уложить её ровно. А вот спиленные деревья назад не вернёшь. На каждое такое растение, как говорит подрядчик, был выдан порубочный билет. Вместо мёртвых растений посадят новые. Но мнения о таком подходе у горожан расходятся.

Критика со стороны горожан – следствие спешки. Многократные обсуждения всех разногласий решили бы эту проблему, считает Михаил Развожаев. Но дают ли эффект многократные напоминания ответственным за объект чиновникам о том, как должна строиться работа? Выезжать на объект надо два раза в день, напоминает глава города.

Опоры освещения смонтированы на улице частично. По словам подрядчика, приходится «играть в морской бой»: под землёй много коммуникаций и сетей. Поэтому установить фонари в единую линию не получится. Ещё один вопрос – ливневая канализация.

«Здесь никогда не было исторические ливневой канализации, нет возможности врезаться в какой-то из существующих коллекторов, поэтому пока дорога выполнена, как, по крайней мере, утверждают исполнители, мы, конечно, посмотрим, как это будет в реальности, дорога выполнена с уклоном», – поясняет врио губернатора Михаил Развожаев.

Как отметил Михаил Развожаев, вопросы есть и к проекту, и к качеству исполнения работ. Устранить их здесь и на других объектах можно благодаря ежедневному контролю, который будет организован по всему городу. Пока же сроки ремонта Советской затянулись: работы должны были закончится в начале октября, но по предварительным оценкам, продолжатся еще как минимум месяц. Однако, как заявил глава города, за каждый день просрочки подрядчик заплатит штраф.

Вероника Андреева, Александр Попов, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь