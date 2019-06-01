Рекордное число спортсменов переплыло через Керченский пролив

Рекордное число российских и иностранных спортсменов переплыли Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале, сообщила представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова РИА Новости.

«Лидеры финишировали за один час пятнадцать минут. Всего пролив переплыли 42 спортсмена, что является рекордом», – сказала Дарья Архипова.

Заплыв X-WATERS Kerch Strait стартовал с косы Чушка со стороны Тамани. Его дистанция составила около 5,5 километров. Участие в заплыве смогли принять как профессионалы, так и любители.

Источник: Вести Севастополя