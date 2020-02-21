Рельсовый автобус свяжет Симферополь и Керчь

21 февраля 2020     13
Рельсовый автобус свяжет Симферополь и Керчь

Сегодня глава Минтранса Республики Крым Сергей Карпов и генеральный директор “Крымской железной дороги” Алексей Гладилин проверили, в каком состоянии находятся железнодорожные пути, проложенные от Симферополя до Керчи.

Планируется, что два города свяжет рельсобус. С какого числа, пока не сообщается. Рельсовые автобусы также называют автомотрисами или дизель-поездами: они могут ходить по неэлектрифицированным участкам железных дорог. Как правило, в состав рельсобусов входят от одного до четырех вагонов. 

Сергей Карпов поручил администрации Керчи привести в порядок территорию, прилегающую к ж/д вокзалу, а также отреставрировать расположенные на ней объекты инфраструктуры: остановки общественного транспорта, парковки, дорожные знаки, пешеходные переходы, сообщило РИА Новости.

Еще один рельсовый автобус будет ходить из Керчи до Анапы. Первый рейс в этом направлении отправится уже 7 марта. Время в пути займет два часа. По пятницам и в выходные рельсовые автобусы будут ходить в Краснодарский край три раза в день, по будням – два раза.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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