Рельсы сомкнулись: на Крымском мосту завершена укладка первого ж/д пути

14 июня 2019     21
Рельсы сомкнулись: на Крымском мосту завершена укладка первого ж/д пути

Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: строители двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь», сообщил сегодня, 14 июня, инфоцентр Крымского моста.

2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания железнодорожного пути длиной 19 км. Сейчас по нему будут перевозить грузы на участки, где продолжается строительство железной дороги. На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решётки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на  берегу и перевозятся на мост на специальных платформах. Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 м.

Синхронно с мостом строятся подходы к нему. Со стороны Крыма это двухпутная дорога длиной 18 км, которая свяжет мост с  железнодорожной сетью полуострова через действующую станцию Багерово. Вместе с трассой возводится новая станция Керчь-Южная. Она включает вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.

На  другом берегу Керченского пролива, со  стороны Тамани, строители ведут к мосту двухпутный участок железной дороги длиной 40 км. Строится станция Тамань Пассажирская с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей – грузовым и пассажирским.       

Планируется, что первые поезда из Москвы и Петербурга отправятся на полуостров 9-10 декабря этого года.

Фото и видео инфоцентра Крымского моста

Источник: Вести Севастополя

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