Ремонта контактных сетей Севастополя прокуратура добивается в суде

24 июля 2019     18
Ремонта контактных сетей Севастополя прокуратура добивается в суде

Прокуратура Нахимовского района обратилась в суд, чтобы «Севэлектроавтотранс» отремонтировал опоры контактных троллейбусных сетей. Установлено, что только в Нахимовском районе города из 788-ми опор 233 имеют опасные дефекты – это трещины, обрушение бетонного основания, повреждение внутреннего каркаса.

Ленинский районный суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие «Севэлектроавтотранс» заменить аварийные опоры, а городской департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры профинансировать эту замену. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Фото с сайта transphoto.ru

Источник: Вести.Севастополь

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