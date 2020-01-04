Ремонтные работы на крейсере «Москва» близки к завершению

Флагман Черноморского флота находится в ремонте с 2016 года.

«Ответственные работы выполнены на «Москве» – корабль на ходу, работы близки к завершению», – приводит ТАСС слова директора 13 Судоремонтного завода Черноморского флота Александра Юрьева.

Ранее, 5 июня 2019 года, экипаж гвардейского ракетного крейсера под командованием капитана первого ранга Олега Князева выходил в море для проведения испытаний, после ремонта главной энергетической установки корабля.

В 1983 году крейсер вошёл в состав флота под именем «Слава». В 1996 году стал «Москвой». С 2016 года на корабле идут ремонтные работы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь