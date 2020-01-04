Ремонтные работы на крейсере «Москва» близки к завершению

4 января 2020     19
Ремонтные работы на крейсере «Москва» близки к завершению

Флагман Черноморского флота находится в ремонте с 2016 года.

«Ответственные работы выполнены на «Москве» – корабль на ходу, работы близки к завершению», – приводит ТАСС слова директора 13 Судоремонтного завода Черноморского флота Александра Юрьева.

Ранее, 5 июня 2019 года, экипаж гвардейского ракетного крейсера под командованием капитана первого ранга Олега Князева выходил в море для проведения испытаний, после ремонта главной энергетической установки корабля.

В 1983 году крейсер вошёл в состав флота под именем «Слава». В 1996 году стал «Москвой». С 2016 года на корабле идут ремонтные работы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Ремонт крейсера «Москва» близится к завершению
Ремонт крейсера «Москва» близится к завершению

Флагман Черноморского флота находится в ремонте с 2016 года. «Ответственные работы выполнены на «Москве» – корабль на ходу, работы близки …


Теплоснабжение отключено в 49 домах в районе ул
Теплоснабжение отключено в 49 домах в районе ул. Хрусталёва

Для проведения работ по замене изношенного участка теплотрассы от теплоснабжения отключены 49 жилых домов, школа и детсад. Ремонтные работы в …


Пригожин ответил на критику Поклонской
Пригожин ответил на критику Поклонской

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на слова депутата Натальи Поклонской с критикой «новогодних огоньков». Он считает, что россияне должны радоваться возможности увидеть по телевидению Аллу …


Можно ли выиграть в игровые автоматы и насколько высоки шансы
Можно ли выиграть в игровые автоматы и насколько высоки шансы

Сразу дадим ответ на главный вопрос, который интересует всех посетителей Топ-казиноз и других игровых сайтов.Да, получить хороший выигрыш в слотах …


Пропущенный звонок Путина Трампу назвали фейком
Пропущенный звонок Путина Трампу назвали фейком

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко назвал «фейком» заявление главы США Дональда Трампа о пропущенном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты