Ремонтом Камышового шоссе в Севастополе займется новый подрядчик

Правительство Севастополя 18 августа планирует расторгнуть контракт с подрядчиком, выполнявшим работы на Камышовом шоссе. Об этом сегодня на заседании правительства заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров.

В начале следующей неделе на официальном портале государственных закупок объявят конкурс. Он продлится две недели. Новый исполнитель работ на Камышовом шоссе будет определён в начале сентября.

Одну из главных транспортных артерий города, расширять которую начали еще в 2018 году, должны были сдать в мае 2019-го, но работы затянулись. Камышовое шоссе реконструируют в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Строительство стоимостью около 1,4 млрд руб. оказалось проблемным: в суде рассматривается иск о признании подрядчика банкротом. А автомобили все это время вынуждены двигаться лишь по двум полосам.

Источник: Вести.Севастополь