Ремонт амбулатории в Каче планируют завершить в мае

Работы ведутся в графике, сменили куратора. Появился авторский надзор. Но остались вопросы по проекту. Сдача объекта согласна графику в мае. Как такового простоя не было, был затяжной демонтаж. На сегодня все работы согласованы и ведутся», – рассказала на заседании ОНФ гендиректор фирмы-подрядчика Элина Нафикова.

«Такая история будет в назидание другим подрядчикам. Потому что есть контракты, а есть общественное мнение», – подытожил замглавы Департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.