Ремонт амбулатории в Каче планируют завершить в мае

29 января 2020     14
Ремонт амбулатории в Каче планируют завершить в мае

Работы ведутся в графике, сменили куратора. Появился авторский надзор. Но остались вопросы по проекту. Сдача объекта согласна графику в мае. Как такового простоя не было, был затяжной демонтаж. На сегодня все работы согласованы и ведутся», – рассказала на заседании ОНФ гендиректор фирмы-подрядчика Элина Нафикова.

«Такая история будет в назидание другим подрядчикам. Потому что есть контракты, а есть общественное мнение», – подытожил замглавы Департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

Общественники приняли решение контролировать и другие объекты, на которых работает этот подрядчик. Ранее компания срывала сроки ремонта ссылаясь на отсутствие авторского надзора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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