Ремонт в поликлинике онкодиспансера закончат к лету

«В четвёртом крыле, где начался капитальный ремонт, будет установлено современное рентген-оборудование. Кроме того, появятся эндоскопическое отделение с кабинетом бронхо-, гастро-, колоноскопии, патологоанатомическое отделение», – отметила заместитель главврача онкодиспансера по организационно-методической работе Юлия Вьюрков.

К настоящему времени демонтированы 85% старых помещений, строители готовятся к проведению водопровода, канализации, системы отопления и вентиляции, электропроводки, пожарной сигнализации. Завершить работы планируется к лету 2020 года. Их стоимость превышает 6,5 миллиона рублей.

Все образовательные учреждения Крыма проверят на безопасность Внеплановая проверка связана с задержанием в Керчи подростков, планировавших теракты в образовательных организациях. «Будет волна проверок по всем образовательным организациям …



Инспекторы ДПС задержали севастопольца с марихуаной В Севастополе автоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования, заметили припаркованный автомобиль и двух мужчин рядом. При виде правоохранителей, один из граждан …



В домах малообеспеченных многодетных семей начали устанавливать пожарные сигнализации В домах и квартирах многодетных семей с небольшим доходом устанавливают пожарные извещатели. Инициаторами акции стали уполномоченный по правам ребёнка в …



Акула вплотную подплыла к ничего не подозревающему серферу и попала на видео Житель американского штата Северная Каролина снял на видео трехметровую молотоголовую акулу, которая почти вплотную подплыла к не заметившему ее серферу. …

