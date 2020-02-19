Ремонт в поликлинике онкодиспансера закончат к лету

19 февраля 2020     37
Ремонт в поликлинике онкодиспансера закончат к лету

Последний этап капитального ремонта начался в поликлинике онкологического диспансера.

К настоящему времени демонтированы 85% старых помещений, строители готовятся к проведению водопровода, канализации, системы отопления и вентиляции, электропроводки, пожарной сигнализации. Завершить работы планируется к лету 2020 года. Их стоимость превышает 6,5 миллиона рублей.

«В четвёртом крыле, где начался капитальный ремонт, будет установлено современное рентген-оборудование. Кроме того, появятся эндоскопическое отделение с кабинетом бронхо-, гастро-, колоноскопии, патологоанатомическое отделение», – отметила заместитель главврача онкодиспансера по организационно-методической работе Юлия Вьюрков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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