Ремонт детского сада на ул. Николая Музыки завершится к новому году

27 августа 2019     23
Ремонт детского сада на ул

Сегодня ход капитального ремонта детского сада проинспектировал и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин. От старого здания остались только стены: строители полностью меняют все инженерные сети, перекрытия, крышу, полы, окна, двери, затем будут заново облицовывать фасад.

Ремонт планируется завершить к концу этого года. Здание рассчитано на 288 мест для детей от полутора до семи лет. При каждой группе будет своя раздевалка, спальня, буфетная и туалет.

Также будут заново укомплектованы физкультурный и музыкальный залы. Кроме того, строителям предстоит также благоустроить территорию: поставить теневые навесы и смонтировать наружные лестницы, ведущие из каждой группы на улицу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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