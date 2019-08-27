Ремонт детского сада на ул. Николая Музыки завершится к новому году

Сегодня ход капитального ремонта детского сада проинспектировал и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин. От старого здания остались только стены: строители полностью меняют все инженерные сети, перекрытия, крышу, полы, окна, двери, затем будут заново облицовывать фасад.

Ремонт планируется завершить к концу этого года. Здание рассчитано на 288 мест для детей от полутора до семи лет. При каждой группе будет своя раздевалка, спальня, буфетная и туалет.

Также будут заново укомплектованы физкультурный и музыкальный залы. Кроме того, строителям предстоит также благоустроить территорию: поставить теневые навесы и смонтировать наружные лестницы, ведущие из каждой группы на улицу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь