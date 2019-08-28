Ремонт дороги на улице Лазаревская закончат в октябре

В Севастополе приступили к текущему ремонту дороги, протяженностью 700 метров, на улице Лазаревская. Готовность уже – 20%. Работы идут полным ходом. Сейчас подрядчик выполняет одну из самых сложных задач – меняет старый бортовой камень на новый.

Дорога была в плохом состоянии. Есть участки с просадкой. Поэтому, помимо замены асфальтового покрытия, в некоторых местах придется менять и основание. Также в планах подрядной организации восстановить тротуары. На время ремонта перекрывать движение не стали. Поскольку это дорога дублер улицы Багрия и поток машин здесь большой.

«К сожалению, видим большое количество припаркованных автомобилей. Подрядчики жалуются на то, что не помогают никакие уговоры, не установленные столбики. Их снимают и все равно машины паркуются, но, тем не менее, работы идут в намеченном графике с некоторым опережением», – говорит Евгений Исаков, заместитель директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

По контракту, завершить работы должны до 20 октября. Если не возникнет осложнений, объект сдадут раньше – в конце сентября. Всего в этом году планируют отремонтировать около 80 дорог. 45 из них уже готовы.

Источник: Вести.Севастополь