Ремонт дороги на улице Юмашева завершат к сентябрю

Представители регионального отделения партии “Единая Россия” сегодня провели мониторинг ремонта дворов на улице Юмашева, выслушали предложения и пожелания местных жителей.

Капитального ремонта здесь ждали почти 30 лет. 19 июля на состояние территории люди пожаловались временно-исполняющему обязанности губернатора Михаилу Развожаеву. После обращения на Юмашева вокруг пяти многоквартирных домов началась укладка нового асфальта. Закончить работы планируется к началу учебного года.

«С жителями совместно были проработаны вопросы комплексного благоустройства. Благоустройство не только в асфальт упирается. Мы соответственно обустраиваем детский, спортивные и площадки для отдыха. Занимаемся освещением, озеленением. Весь комплекс таких работ здесь предусмотрен», – говорит Николай Аралин, начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Севастополя.

Активисты взяли работы на Юмашева на особый контроль. Они отмечают, что местные жители, власти и подрядная организация нашли взаимопонимание уже на начальном этапе ремонта.

«Были выдвинуты старшие домов, которые являются контролем. И вот как только пришли первые бульдозеры, начались работы, тут же отзваниваются: “Инна Леонидовна, хочу доложить, что работы начаты. Мы не верили, а работы идут. Спасибо!», – сказала Инна Гончарова, заместитель секретаря регионального отделения партии “Единая Россия”.

Полностью завершить благоустройство микрорайона на улице Юмашева строители обещают до конца текущего года.

Источник: Вести.Севастополь