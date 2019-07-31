Ремонт дороги на улице Юмашева завершат к сентябрю

31 июля 2019     7
Ремонт дороги на улице Юмашева завершат к сентябрю

Представители регионального отделения партии “Единая Россия” сегодня провели мониторинг ремонта дворов на улице Юмашева, выслушали предложения и пожелания местных жителей. 

Капитального ремонта здесь ждали почти 30 лет. 19 июля на состояние территории люди пожаловались временно-исполняющему обязанности губернатора Михаилу Развожаеву. После обращения на Юмашева вокруг пяти многоквартирных домов началась укладка нового асфальта. Закончить работы планируется к началу учебного года.

«С жителями совместно были проработаны вопросы комплексного благоустройства. Благоустройство не только в асфальт упирается. Мы соответственно обустраиваем детский, спортивные и площадки для отдыха. Занимаемся освещением, озеленением. Весь комплекс таких работ здесь предусмотрен», – говорит Николай Аралин, начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Севастополя.

Активисты взяли работы на Юмашева на особый контроль. Они отмечают, что местные жители, власти и подрядная организация нашли взаимопонимание уже на начальном этапе ремонта.

«Были выдвинуты старшие домов, которые являются контролем. И вот как только пришли первые бульдозеры, начались работы, тут же отзваниваются: “Инна Леонидовна, хочу доложить, что работы начаты. Мы не верили, а работы идут. Спасибо!», – сказала Инна Гончарова, заместитель секретаря регионального отделения партии “Единая Россия”.

Полностью завершить благоустройство микрорайона на улице Юмашева строители обещают до конца текущего года.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Ремонт дороги на улице Юмашева завершат к сентябрю
Ремонт дороги на улице Юмашева завершат к сентябрю

Представители регионального отделения партии “Единая Россия” сегодня провели мониторинг ремонта дворов на улице Юмашева, выслушали предложения и пожелания местных жителей.  …


В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе перекроют движение
В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе перекроют движение

В связи с проведением музыкального фестиваля «Золотая Балка ZBFEST» 3 августа в Севастополе ограничат движение транспорта. C 11:00 временно прекратиться движение …


Перестройка на ходу, отсутствие лидеров и громоотвод для фанатов: почему Кононова не следует увольнять из «Спартака»
Перестройка на ходу, отсутствие лидеров и громоотвод для фанатов: почему Кононова не следует увольнять из «Спартака»

Московский «Спартак» в ближайшее время могут покинуть все легионеры, приложившие руку к завоеванию титула чемпионов страны в сезоне-2016/17. Из иностранцев, …


Умерла художница Варвара Родченко
Умерла художница Варвара Родченко

Художница Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея. Отмечается, что Родченко …


Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»
Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»

Нападающий Луис Адриано перешел из московского «Спартака» в бразильский «Палмейрас». Как сообщает пресс-служба «Палмейраса», соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты