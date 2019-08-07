Ремонт дорог на Корабельной стороне завершат до конца августа

7 августа 2019     22
Ремонт дорог на Корабельной стороне завершат до конца августа

На Корабельной стороне прошла проверка качества дорожного ремонта. В ней приняли участие местные жители, активисты и чиновники. Организовали встречу после жалобы людей на темпы работ на улицах Дзержинского и Корабельной.

Генеральный подрядчик зашёл на территорию в середине мая, но, по словам представителей департамента транспорта, с работой не справился. Его заставили привлечь еще одну организацию. Сейчас заключён договор субподряда.

«Подрядчик обещает выполнить все работы по улице Корабельной до конца августа. Будем надеяться, так оно и будет», – сказал Анатолий Грищук, заместитель начальника управления департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этом году в план работ по национальному проекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги” на Корабельной стороне включены 17 автомобильных дорог общей протяженностью 11 километров.


Источник: Вести.Севастополь

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