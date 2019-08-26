Ремонт инфекционной больницы отложен до середины осени

Ремонт инфекционной больницы начнут не раньше конца сентября – после спада эпидемиологического сезона, когда также уменьшится туристический поток. Так объяснил небольшую отсрочку начала работ в медучреждении на улице Коммунистической и.о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. Он сообщил об этом сегодня на аппаратном совещании правительства.

“Сметы все есть. Приводим их в соответствие, чтобы не распыляться. Именно координировать все действия с потоками и, прежде всего, совмещать, чтобы меньше всего причинить неудобств пациентам и посетителям”, – сказал Шеховцов.

Он также пояснил, что уже 5 сентября по текущему ремонту будут начаты закупочные процедуры, а к концу месяца планируется заключить контракт с подрядчиком. Сейчас рабочая группа специалистов департамента здравоохранения составляет техническое задание на ремонт. Его итоговый вариант врио губернатора города Михаил Развожаев пообещал обсудить со специалистами.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь