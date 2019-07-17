Ремонт Камышового шоссе должен возобновиться через 2 недели

17 июля 2019     7
Ремонт Камышового шоссе должен возобновиться через 2 недели

И.о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров сегодня заявил, что договор с предыдущим подрядчиком все-таки будет расторгнут. В течение двух недель власти города обещают выбрать нового.

Это единственный способ ускорить реконструкцию шоссе. Одну из главных транспортных артерий города, расширять которую начали еще в 2018 году, должны были сдать в мае 2019-го, но работы затянулись. На объекте находились чуть больше 10 строителей, а в некоторые дни там не было вообще никого.

Камышовое шоссе реконструируют в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Строительство стоимостью около 1,4 млрд руб. оказалось проблемным: в суде рассматривается иск о признании подрядчика банкротом. А автомобили все это время вынуждены двигаться лишь по двум полосам.

Источник: Вести.Севастополь

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