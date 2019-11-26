Ремонт лестницы в Крепостном переулке затягивается на два месяца

26 ноября 2019     18
Ремонт лестницы в Крепостном переулке затягивается на два месяца

В декабре будут завершены работы по капитальному ремонту лестницы в Крепостном переулке. Об этом радиостанции «Вести ФМ – Севастополь» рассказал начальник Управления благоустройства департамента городского хозяйства Николай Аралин.

Он пояснил, что оборонительная стена 7-го бастиона, которая идёт вдоль лестницы, не была включена в перечень объектов культурного наследия. В проектно-сметную документацию пришлось внести изменения. Поэтому лестницу сдадут на два месяца позже запланированного срока, уточнил Николай Аралин.

«Мы получили предписание от управления охраны объектов культурного наследия: просим вас осуществить подготовку соответствующего раздела по сохранению прилегающего объекта культурного наследия – а именно стенки. Потребовалось возвращаться на этап корректировки проектно-сметной документации. Через ближайшие несколько недель мы сможем возобновить работы. Я надеюсь, что в течение недель, в ближайший зимний месяц мы закончим проведение строительно-монтажных работ», – сказал Аралин.

По его словам, чтобы не повторять подобные ошибки, теперь во все технические задания по выполнению ремонта будут закладываться требования по работе с объектами культурного наследия.

До конца года управление благоустройства планирует отремонтировать 10 севастопольских лестниц.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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