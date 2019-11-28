Ремонт после ремонта: сотрудники горхоза заставят строителей снова белить стены в подъездах

28 ноября 2019     16
Ремонт после ремонта: сотрудники горхоза заставят строителей снова белить стены в подъездах

Непарадные парадные. Сотрудники департамента городского хозяйства проинспектировали дома, где недавно завершили ремонт подъездов.

Они пришли к выводу, что по некоторым адресам подрядчиков нужно заставить заново белить стены. А в одном из зданий и.о. директора горхоза Евгения Горлова удивил выбор высоты разделительной линии между покрашенной частью стен и побелкой.

«В течение 5 лет подрядная организация должна это устранить, если случай гарантийный. Здесь, как мы видим – краска вздыбилась. При этом неправильная шлифовка. Управляющей компании будут даны задачи, чтобы они вызвали подрядные организации и переделали то, на что сегодня было указано», – сообщил журналистам Горлов.

В 2019 году в Севастополе запланирован ремонт полутора тысяч подъездов, 1219 из них уже обновлены. При этом половина средств на ремонт выделена из бюджета города, остальные деньги управляющие компании добавили из тех, что собственники жилья платят за содержание жилых помещений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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