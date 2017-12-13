Ремонт на проспекте Генерала Острякова в Севастополе завершен досрочно

В Севастополе на три месяца раньше предусмотренного контрактом срока завершился капитальный ремонт одной из главных городских трасс по проспекту Генерала Острякова. Сегодня Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с дорожниками проверил качество и полноту выполненных работ.

«Окончание ремонта проспекта контрактом предусматривалось в марте 2018 года. Но подрядчик сдержал свое обязательство и выполнил основной объем работ досрочно. В ближайшие две недели будет вывезен оставшийся мусор, отсыпаны землей газоны и обочины, после чего работы будут оплачены. Гарантийный срок по этой дороге – 6 лет», – сказал Дмитрий Овсянников.

На дороге протяженностью 4,3 км полностью заменено асфальтобетонное покрытие, на отдельных участках расширена проезжая часть – в том числе, обустроена полоса для правого поворота в районе 5-го км Балаклавского шоссе. Общий объем уложенной асфальтобетонной смеси составил 25 тысяч тонн.

Подрядчик также обустроил тротуары площадью 26 тысяч кв метров и газоны. В зеленых зонах высажено около 170 саженцев сосны крымской и барбариса. Кроме того, вдоль дороги появилось 40 новых опор освещения и 171 дорожный знак. Общая стоимость работ составила 340 млн рублей.

Глава города отметил, что в Севастополе возросла протяженность дорог, соответствующих государственным стандартам. Если в начале 2017 года требованиям по качеству отвечали 38% дорог, то к концу года уже 43%. При этом, в следующем году город возьмет на обслуживание еще 100 дорог с грунтовым покрытием, ранее находившихся без надлежащего содержания.

«Напомню, что мы заключили контракты еще по 4 участкам – на ул. Новороссийская, ул. Корчагина, ул. Рыбацкий причал, проспекте Октябрьской Революции, которые будут сданы к лету 2018 года. Средства на эти цели выделены из резервного фонда Президента России Владимира Путина. Также до конца года мы определим подрядчиков на участки, где запланирован текущий ремонт. Мы набрали нужный темп и планомерно будем приводить в порядок дорожную инфраструктуру Севастополя», – заключил Дмитрий Овсянников.



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