Ремонт спуска Котовского полностью завершен

12 декабря 2019     17
Ремонт спуска Котовского полностью завершен

На спуске Котовского сегодня ночью сотрудники «Севавтодора» завершили нанесение дорожной разметки. На пешеходных переходах она выполнена холодным пластиком, линейная – специальной краской, которая должна прослужить не менее полугода.

Особенность технологии в использовании стеклянных микрошариков – они хорошо отражают свет. Ремонт одной важнейших городских магистралей длился более полугода. Его начали делать после того, как в конце весны и начале лета ливни разбили брусчатку. Сейчас спуск Котовского полностью заасфальтирован, схема движения по нему приведена в соответствие с ПДД. Но работа дорожников в этом районе не прекращается. Они тоже готовятся к началу железнодорожного сообщения с материком.   

«Перед запуском железнодорожного сообщения все улицы, которые примыкают к железнодорожному вокзалу: мост, площади – мы приводим в порядок. Обновляем, делаем парковочные места, обновляем пешеходные переходы», – рассказал Алексей Паладий, мастер участка разметки «Севастопольского автодора».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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