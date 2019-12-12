Ремонт спуска Котовского полностью завершен

На спуске Котовского сегодня ночью сотрудники «Севавтодора» завершили нанесение дорожной разметки. На пешеходных переходах она выполнена холодным пластиком, линейная – специальной краской, которая должна прослужить не менее полугода.

Особенность технологии в использовании стеклянных микрошариков – они хорошо отражают свет. Ремонт одной важнейших городских магистралей длился более полугода. Его начали делать после того, как в конце весны и начале лета ливни разбили брусчатку. Сейчас спуск Котовского полностью заасфальтирован, схема движения по нему приведена в соответствие с ПДД. Но работа дорожников в этом районе не прекращается. Они тоже готовятся к началу железнодорожного сообщения с материком.

«Перед запуском железнодорожного сообщения все улицы, которые примыкают к железнодорожному вокзалу: мост, площади – мы приводим в порядок. Обновляем, делаем парковочные места, обновляем пешеходные переходы», – рассказал Алексей Паладий, мастер участка разметки «Севастопольского автодора».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь