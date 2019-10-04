Ремонт старейшего кинотеатра Севастополя откладывается

Работы в кинотеатре «Родина» планируется начать в 2020 году.

«Проектно-сметная документация готова. Мы рассчитываем, что в 2020 году начнём работы. Там строительные работы объёмные, но кинотеатр сам по себе небольшой», – рассказал ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

По его словам, власти планируют отремонтировать здание по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Причин задержки начала работ, запланированных на 2019 год, начальник управления не назвал. Также неизвестной остаётся новая дата открытия кинотеатра после реконструкции. Ранее это был 2021 год.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь